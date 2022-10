Morre aos 72 anos, Robbie Coltrane, o Hagrid de ‘Harry Potter

Robbie Coltrane, ator que interpretou o personagem Rúbeo Hagrid, nos filmes da saga “Harry Potter”, morreu aos 72 anos. De acordo com o site Deadline, a agente do ator confirmou a morte nesta sexta-feira (14).

"Podem estar assistindo Harry Potter daqui a 50 anos, facilmente. Infelizmente, eu não estarei mais aqui, mas o Hagrid vai." – Robbie Coltrane pic.twitter.com/4ACkvbfz4D — Séries Brasil (@SeriesBrasil) October 14, 2022

O ator morreu em um hospital, próximo de sua casa, na Escócia. Robbie enfrentava um problema de saúde há dois anos. Em comunicado lamentando a morte do eterno Hagrid, a agente descreveu Coltrane como “um talento único” e afirmou que com o personagem “trouxe alegria para crianças e adultos ao redor do mundo”.