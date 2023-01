Morre aos 54 anos, Tereza Barroso, esposa do ministro do STF

BRASÍLIA — Faleceu, na noite desta sexta-feira, 13, a empresária Tereza van Brussel Barroso, esposa do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Aos 57 anos, ela enfrentava uma luta contra um câncer primário na cabeça do fêmur. A informação foi confirmada pelo Tribunal, que divulgou uma nota de pesar.

“Discreta, mas queridíssima, conservou o bom humor até o último momento de lucidez. A família – Luís Roberto, Luna e Bernardo – está serena e confortada. Tereza viveu uma vida boa e feliz”, disse a nota.

Ainda segundo a nota, informações sobre velório e enterro não serão divulgadas para preservar a família. Tereza deixa o esposo, Luís Roberto Barroso, e dois filhos.

(Estadão Conteúdo)