Morre aos 48 anos, Mustafa Said, o ‘rei do bolero’ amazonense

O cantor amazonense Mustafa Said, 48, morreu, nesta terça-feira (27/10). O músico, que era considerado um ícone do bolero no Amazonas, foi vítima de um infarto.

Mustafa faleceu na madrugada desta terça, no município amazonense de Pauini, sua terra natal. O cantor foi vítima de um infarto fulminante. “Que Deus te receba de braços abertos Mustafa Said. Sua vida se foi mas sua voz ficará sempre viva em nossos corações”, diz um comunicado publicado na página do cantor no Facebook.

O juiz de Direito Luis Claudio Cabral Chaves, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), destacou que o artista contribuiu com a música no Amazonas. “Lamento a passagem prematura de Mustafa Said. É uma grande perda. Mustafa transformou em música os sentimentos populares”, afirmou o juiz.

