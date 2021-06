Morata revela ameaça de morte aos filhos após desempenho pela Espanha na Eurocopa

Criticado pelo desempenho na Eurocopa, o atacante da seleção da Espanha, Álvaro Morata, revelou ter recebido ameaças de morte, incluindo sua família, após os espanhóis garantirem vaga nas oitavas de final e ele desabafar.

“Entendo que sou criticado pelo meu desempenho, sou o primeiro a reconhecer, mas há um limite. Recebi ameaças e insultos à minha família… Algumas pessoas desejaram que os meus filhos morressem”, afirmou o jogador, em entrevista à rádio espanhola Cadena Cope.

O atacante de 28 anos é casado com Alice Campello e tem três filhos pequenos: os gêmeos Leonardo e Alessandro, que nasceram em 28 de julho de 2018, e Edoardo, nascido no ano passado.

“Eu gostaria que as pessoas se colocassem no lugar de quem recebe este tipo de ameaça. Então, quando uma tragédia acontecer, com certeza todos vão falar que ele era um bom menino”, continuou Morata.

O jogador afirmou que talvez tenha sido mal interpretado em suas declarações após a classificação da Espanha. Em um momento de desabafo, Morata disse que todos eram livres para falar o que desejavam.

“Sempre dou a minha vida pela seleção nacional e não entendo porque as pessoas ficaram bravas porque eu disse que a torcida pode falar o que quiser e que opinar é de graça. Me incomoda que eles tenham mexido com minha mulher e meus filhos”, declarou.

Morata revelou que evita até ficar com o seu celular para não ler determinados tipos de comentários. “Estive isolado de tudo nas últimas semanas. Agora estou muito feliz por estar nas oitavas de final.”

A Espanha entra em campo na próxima segunda-feira, diante da Croácia, em Copenhague, na Dinamarca, na disputa pela vaga nas quartas de final da Eurocopa.

FONTE: ESTADÃO CONTEÚDO

