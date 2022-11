Moraes marca a diplomação de Lula e Alckmin para 12 de dezembro

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, marcou para 12 de dezembro a diplomação do presidente e do vice-presidente eleitos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB).

A cerimônia estava prevista inicialmente para o dia 19, data-limite para o TSE concretizar o rito. Durante a diplomação, a Corte Eleitoral confirma que a chapa venceu democraticamente pelo sistema eletrônico e que os eleitos estão aptos a assumir os cargos.

A mudança na data ocorre após o PT pedir ao tribunal que antecipasse a diplomação, em resposta a manifestações golpistas de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), que questionam o resultado do segundo turno.

Aliados de Lula temem que os bolsonaristas tentem tumultuar o processo de certificação dos eleitos.

