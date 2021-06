Moradores são retirados de suas casas após barragem vazar em MG

Uma barragem de água de uma fazenda na zona rural do município de Serro, a 230 km de Belo Horizonte, vazou e os moradores que vivem próximo ao local estão sendo retirados de suas casas.

Equipes da Defesa Civil estadual estão no local para averiguar a situação. As primeiras informações dão conta de que moradores locais e o dono da fazenda onde fica a barragem acionaram o órgão na noite desta sexta-feira (25) para comunicar sobre infiltrações na estrutura.

A Defesa Civil municipal fez uma primeira vistoria no local e acionou a Defesa Civil estadual, que deslocou para a fazenda junto com um engenheiro do Igam (Instituto Mineiro de Gestão de Águas), policiais militares e bombeiros da cidade de Diamantina, que fica a cerca de 90 km do local.

De acordo com as autoridades, a barragem não se rompeu e os moradores que vivem à jusante da barragem foram encaminhados para as casas de familiares devido ao risco de serem atingidos no local. Um posto de comando foi criado na Escola Deputado Augusto Tolentino – Comunidade Mato Grosso, na cidade de Serro, para que uma operação seja coordenada a partir do local.

