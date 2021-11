Moradores do Grande Vitória aprovam propostas de Robson Tiradentes Jr

Uma série de caminhadas pelos bairros de Coari tem marcado a agenda de campanha do candidato a prefeito de Coari, Robson Tiradentes Jr. Na sexta-feira (12/11) foi a vez do Grande Vitória receber a visita da coligação Ficha Limpa para Coari.

As principais reclamações dos moradores do Grande Vitória foram direcionadas a questão envolvendo a segurança pública e a economia local. Parte dos comerciantes do local precisaram gradear os empreendimentos com medo de assaltos.

Esse foi o caso de Valzenaide Leite, 45 anos, que é proprietária de um mercadinho. “Não temos autoridades nessa cidade. Já tentaram arrombar aqui. Isso acontece porque não tem emprego para o povo. Todos temos compromissos para pagar e sem renda fica complicado. Tem dias que não consigo vender nada e isso dificulta a sobrevivência. Por isso, tem gente que vai roubar” contou a comerciante ao declarar voto em Robson Tiradentes Jr com a esperança na mudança.

Para o proprietário de padaria, Aldimar Dutra, o dinheiro não circula em Coari e isso afeta diretamente a toda população que perde o poder de compra dos cidadãos. “Os comerciantes como eu não tem para onde recorrer. Atualmente, não há nada para movimentar o nosso negócio. Estamos otimistas com a proposta do Banco do Povo” disse Dutra ao se referir a proposta de fomentar o acesso ao crédito.

De acordo com Robson Tiradentes Jr sua gestão será baseada na transparência e em ações direcionadas para atender as demandas da população. “Isso depende de uma administração séria, responsável e de respeito. Esses compromissos nós com o nosso povo” finalizou o candidato a prefeito.

Comentarios