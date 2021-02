Moradores de Carauari fazem pedido de socorro e resgate no rio Juruá

Moradores do município de Carauari pedem socorro e resgate, pois estão à deriva, impedidos de entrar em suas casas na terra natal pela Polícia Militar do Amazonas, a mando do prefeito e juiz daquele município (que são a mesma pessoa), em uma medida que atenta contra a vida de todos eles. Segue abaixo o relato da situação:

“Estávamos em Manaus, a maioria em tratamento de saúde, e quando a pandemia se agravou na capital, com números alarmantes de mortes, inclusive por falta de oxigênio, decidimos voltar para nossa cidade. Como não temos dinheiro pra ir de avião, que custa até R$ 1.500,00, viemos de barco, com ocupação de aproximadamente um terço da sua capacidade, com o devido controle de transmissão do COVID-19.

Depois de viajar 7 dias de Manaus para Carauari, faltando apenas algumas horas para chegar em nossa cidade, para a surpresa de todos, nossa embarcação foi abordada, no meio do rio, por uma grande tropa de guardas municipais e policiais civis e militares, fortemente armados. Momento que causou grande pânico entre todos. Alguns chegaram até a desmaiar diante de tanta angústia e medo. Essa tropa impediu a continuidade da viagem na direção de Carauari e nos escoltou por um dia (quarta-feira, 24/02), sem liberdade de defesa, fazendo o barco viajar na direção contrária ao nosso destino.

Desde então, estamos à deriva, aprisionados em uma embarcação, com nosso direito de ir e vir negado. Muitas pessoas estão em período pós operatório, pessoas idosas, crianças, outras que estão doentes pois estão em fase de tratamento, com medicação controlada e já limitada.

Estamos vivendo um caos total neste momento. Nossas vidas estão em risco sem saber quando teremos nossos direitos restabelecidos. Mais uma vez estamos sendo penalizados pela desigualdade social. Enquanto os que tem dinheiro podem chegar todos os dias de avião na cidade de Carauari, nós estamos proibidos de chegar em casa.

O prefeito do município vizinho (Juruá), gentilmente autorizou o exame pra todos nós embarcados e não foi diagnosticado NENHUM PASSAGEIRO COVID-19, mesmo assim o prefeito e juiz de Carauari (que são a mesma pessoa), nos nega o direito de ir para nossas casas.

Suplicamos o SOCORRO e RESGATE de quem puder nos ajudar.

Barrancos do rio Juruá, 25 de fevereiro de 2021.”

