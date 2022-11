Morador de rua é aprovado em concurso público

Um morador em situação de rua iniciou nesta semana um trabalho na Prefeitura de Taubaté. Ranulfo Costa, de 60 anos, ficou em 10° no concurso público realizado no início do ano pela gestão municipal e passou a prestar serviço como pintor. A informação é do Portal G1.

O concurso foi realizado para o preenchimento de vagas para cargos de ensino fundamental, médio e superior. Acompanhado pelos profissionais do Centro Pop, Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e do Abrigo Municipal desde 2017, ele participou de um grupo de 35 pessoas que fizeram aulas de reforço para moradores de rua.

O objetivo das aulas era justamente contribuir com a preparação das pessoas em situação de rua que quisessem realizar a prova. Os reforços aconteceram duas vezes por semana e tinham como base as matérias exigidas na descrição do edital do concurso. Os alunos assistidos receberam kits de materiais escolares.

Os moradores tiveram auxílio também para realização da inscrição e receberam isenção da taxa.

Ranulfo explicou que o consumo em excesso de álcool foi o principal motivo para a vida em situação e rua e disse ter ficado muito feliz quando descobriu que havia sido aprovado.