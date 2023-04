Monsters Tour reúne Kiss, Scorpions e Sepultura na Arena da Amazônia

Na quarta-feira (12), a Arena da Amazônia em Manaus será palco do festival Monsters Tour, um evento de rock que reunirá três grandes nomes do cenário mundial: Kiss, Scorpions e Sepultura. A confirmação do festival ocorreu em 12 de janeiro deste ano pela Fábrica de Eventos em parceria com a Mercury Concerts.

A abertura dos portões está programada para às 16h, com o primeiro show iniciando às 20h. A ordem das apresentações será: Sepultura às 20h, Scorpions e Kiss.

O Kiss, formado em Nova York em 1973 por Paul Stanley e Gene Simmons, fará um show inesquecível no Monsters Tour – Manaus, homenageando o primeiro headliner do Monsters of Rock (1994) e os fãs que acompanham o festival há quase três décadas. Recordista de Discos de Ouro nos EUA, a banda comemorará seu cinquentenário na turnê brasileira, cujas apresentações serão as últimas dos 50 shows do KISS no mundo.

Já a lendária banda alemã Scorpions, que vendeu mais de 120 milhões de discos e realizou mais de 5 mil shows em todo o planeta, apresentará o Rock Believer Tour, do álbum lançado em fevereiro. Com clássicos como ‘Wind Of Change’, ‘Rock You Like A Hurricane’ e ‘Still Loving You’, o Scorpions encantará os roqueiros.

O Sepultura, banda brasileira de heavy metal formada em 1984 pelos irmãos Max e Igor Cavalera em Belo Horizonte, Minas Gerais, trará uma sonoridade que combina death metal e thrash metal com elementos de música tribal, indígena, africana, japonesa e outros estilos. A banda ganhou fama na década de 1990 com discos como Arise e Chaos A.D., tornando-se forte influência para inúmeras bandas de death metal, groove metal e nu metal. Com aproximadamente 50 milhões de unidades vendidas em todo o mundo e diversos discos de ouro e platina, o Sepultura é uma das atrações mais aguardadas do festival. O nome da banda surgiu quando Max traduzia uma canção do Motörhead chamada ‘Dancing on Your Grave’, já que a palavra “sepultura” em português significa “grave”.