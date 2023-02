Mocidade Independente de Aparecida é a grande campeã do Carnaval 2023 de Manaus

MANAUS — A Mocidade Independente de Aparecida foi eleita campeã do Carnaval de Manaus, com 268,7 pontos, após apuração realizada no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho, o sambódromo, nesta segunda-feira, 20/2. A agremiação propôs reflexão com o enredo “Vitae – a essência, a seiva, a fonte”, destacando a importância da água na existência da vida, durante o Desfile Oficial das Escolas de Samba de Manaus, que contou com o apoio financeiro da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Para a vice-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Oreni Braga, o momento é de celebração para todas as agremiações envolvidas no Carnaval de Manaus.

“Foram três dias de desfile, onde vimos o resultado de um esforço coletivo construído por toda a comunidade das respectivas escolas, que deram o seu melhor. E, é isso que fica: a vivência, a superação, a história. O prefeito David Almeida enxerga o valor cultural, turístico e, acima de tudo, a união popular envolvida nessa festa linda e, em 2024, estaremos potencializando ainda mais o Carnaval”, salientou.

Feliz com o resultado, o presidente da Mocidade Independente de Aparecida, Luiz Pacheco, ressaltou o trabalho, amor e paixão empregados por todos os envolvidos na conquista da vitória. “Aparecida, mais uma vez, fez o seu dever de casa”, destacou.

Em segundo lugar, com 268.5 pontos ficou A Grande Família, cujo samba enredo foi “Eirunepé – Um Cordel Amazônico”. Com a mesma pontuação, mas em terceiro lugar, ficou a Reino Unido da Liberdade, que levou o enredo “Bate forte o tambor, ‘furiosa’. Eu quero é Tic-Tic-Tac! A Reino Unido abre as cortinas para Zezinho Corrêa”. Em último lugar, com menor pontuação, a Primos da Ilha, que deve descer para o Grupo de Acesso A.

Entre os critérios avaliados pelos jurados, estão enredo, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, evolução, alegoria e adereços, harmonia, fantasia, comissão de frente e bateria.

Apoio

Dezessete escolas de samba foram contempladas pelo Edital de Chamamento Público Nº 020/2022 da Manauscult, que destinou o apoio financeiro no valor de R$ 2.229.541,60 ao Desfile Oficial do Carnaval de Manaus em 2023. Este ano, o repasse foi feito antes do desfile, e com um reajuste de mais de 20%.

Acesso

A Dragões do Império assumiu a liderança do Grupo A, levando para a avenida o enredo “Bosquinho Poeta – A estrela poética de um sonhador, hoje reina na Dragões do Império”. A agremiação conquistou 268,6 pontos válidos e volta a desfilar no Grupo Especial do Carnaval de Manaus no ano que vem.

O presidente da escola, Carlos Silva, tomado pela emoção, dedicou o prêmio aos colaboradores e integrantes da Escola de Samba. “É muito bom voltar a ser especial. Eu dedico a vitória a toda minha diretoria e todo mundo que ajudou, ao Bosquinho Poeta, a minha esposa e todas as pessoas que se eu for citar nomes vai ficar difícil. Estamos trabalhando desde julho, viajamos duas vezes para São Paulo para comprar material. Foi um planejamento muito grande. É um sentimento de alegria. São Jorge está em festa”, destacou o presidente.

O vice-presidente da campeã do Grupo B, Unidos da Cidade Nova, Nestor Bendelack, também era só felicidade com o resultado. Com 267,7 pontos válidos e com o enredo “Cidade Nova é fogo e justiça, Xangô no reino do Norte”, a escola conquistou o primeiro lugar do Grupo B, e subiu para o Grupo de Acesso A.

Em seu discurso de agradecimento, Nestor Bendelack, dedicou a vitória a todos os membros da agremiação que partiram devido à pandemia de Covid-19. “Estamos homenageando o Pai Antônio e a todos os irmãos que partiram nessa pandemia, perdemos muitos amigos e colegas. Estamos orgulhosos de levar para nossa escola mais um troféu”, descreveu o vice-presidente.