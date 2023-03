Mistério: pesquisadores rastreiam tubarão-branco gigante com mordidas de ‘fera ainda maior’

Pesquisadores fizeram uma descoberta perturbadora na Flórida, Estados Unidos: rastrearam um tubarão-branco com marcas de mordida de “uma fera ainda maior”.

O predador imenso tem cerca de 550 kg e 3,5 m, se chama Maple e é rastreado pela empresa especializada OCEARCH.

A história de Maple é um tanto sofrida: ele tem essas mercas características do lado esquerdo do corpo, que indicam mordidas profundas, e relativamente recentes.

A suspeita dos pesquisadores é que elas tenham sido causadas por um tubarão-branco realmente gigantesco (fêmeas da espécie podem chegar a 6 m) territorial, mas eles não descartam a possibilidade de uma “fera ainda maior” ter causado o estrago.

Os dados da empresa indicam que Maple foi avistado e marcado pela primeira vez em 2021.

Rastreamentos do tipo ajudam cientistas a entender a rotina desses predadores imensos, além de auxiliar autoridades a emitir alertas durante temporadas de férias, em que as praias ficam mais cheias de banhistas.

“É muito importante que as pessoas que visitam as águas da Flórida estejam cientes de seus arredores, entendam os riscos relativos e sejam educadas sobre várias questões de tubarões, como comportamento, biologia e pesca”, afirmou Brent Winner, cientista da Comissão de Conservação e Vida Selvagem do estado.