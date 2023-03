Miss morre ao pular de 6º andar de prédio para fugir de incêndio em SP

A Miss Sertão Paraibano , Maya Nitão, de 27 anos, morreu neste sábado (25) após pular do sexto andar do prédio em que ela morava tentando fugir de um incêndio que atingia o apartamento dela no bairro do Itaim Bibi , na Zona Sul de São Paulo .

Segundo o Corpo de Bombeiros, após a queda, a jovem chegou a ser socorrida e levada para o Hospital das Clínicas da capital paulista em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Além da Miss, o irmão dela, de 23 anos, também recebeu atendimento por ter inalado fumaça.

A corporação informou que o incêndio começou por volta das 10h40. Vizinhos registraram o momento que o apartamento ficou completamento tomado pelas chamas. Veja:

Neste domingo (26), familiares da vítima saíram da Paraíba com destino a São Paulo para realizar o traslado do corpo. As causas do incêndio devem ser investigadas pela polícia.