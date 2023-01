Ministros do STF defendem Intervenção Federal em Brasília

BRASÍLIA — Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) querem Intervenção Federal em Brasília neste domingo (08), enquanto há invasão golpista na Praça dos Três Poderes. Ao menos três ministros já procuraram a presidenta da corte, Rosa Weber e sugeriram, inclusive, que ela decrete a GLO (Garantia da Lei e da Ordem), para evitar que a situação piore.

A coluna conversou com um ministro do Supremo e ele confirmou que o caso é gravíssimo e é preciso que algo seja feito. “O governo do Distrito Federal não tem mais condições de cuidar da situação”, diz. Para ele, é preciso que as Forças de Segurança Nacional e as Forças Armadas sejam acionadas para punir e prender os responsáveis pela invasão golpista.

Dentro do governo federal há quem defenda também que haja a Intervenção Federal e que a PF e o Exército seja usado para retirar os golpistas. Há quem acredite que a Polícia Militar do Distrito Federal foi omissa e terá de ser responsabilizada, assim como o governador Ibaneis Rocha (MDB), que não teria se preparado para um evento desse porte.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Araraquara, no interior de São Paulo, mas segue monitorando o caso. Ele tem entrado em contato com o ministro da Justiça Flávio Dino (PSB) para ser informado sobre cada detalhe da situação. Dentro do governo federal há uma convicção de que houve conivência da Polícia Militar e que isso terá de ser punido.

No STF a ordem é agir. A ministra Rosa Weber já entrou em contato com outros ministros e eles planejam uma resposta rápida e forte para resolver a questão. “Terá de haver prisão, inclusive de políticos e empresários. Não iremos nos silenciar”, revela um ministro. Questionado sobre o risco à democracia, ele é claro. “Claro que existe, mas não vamos permitir que haja um golpe contra a democracia brasileira. Agiremos rápido e vamos prender e punir quem quer que seja”, revela.

(iG)