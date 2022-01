Ministro da Saúde prorroga programa Mais Médicos em Manaus

Durante evento em Manaus para estimular a população a se vacinar contra a Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou a prorrogação da portaria do programa Mais Médicos na capital amazonense, que seria encerrado este mês. Com a medida, 108 profissionais continuarão o atendimento na atenção básica de saúde até julho.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida, também participam do evento, que aconteceu na manhã deste sábado, 22/1, no Sambódromo, na zona Centro-Oeste da cidade. Além de estimular a população a completar o ciclo de imunização, a iniciativa busca ampliar a realização de testes capazes de identificar novos casos da doença.

Queiroga classificou a Região Norte como um “desafio” logístico para os esforços de ampliação da cobertura vacinal no país, dada a extensão territorial e a dificuldade de acesso a algumas localidades.

“Todos nossos esforços estão voltados para ampliar a cobertura da segunda dose e da dose de reforço. Mesmo com a estrutura poderosa do SUS (Sistema Único de Saúde), a região é um desafio por ter dimensões continentais e áreas remotas”, disse o ministro.

Dose de reforço

Segundo o Ministério da Saúde, na Região Norte há cerca de 1,8 milhão de pessoas aptas a tomarem a dose de reforço do imunizante ainda este mês. As autoridades sanitárias recomendam que pessoas com mais de 18 anos que receberam vacinas da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac retornem aos postos de vacinação quatro meses após a última dose do esquema vacinal primário.

A vacina a ser utilizada para a dose de reforço deve ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (ou seja, da Pfizer), mas, na falta desta, podem ser usadas as de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca).

FONTE: BandAM