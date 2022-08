Ministro Barroso nega participação de orgia com Dirceu e ser gay: “Eu ouço as maiores barbaridades”

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, voltou a negar nesta sexta-feira (05) que não participou de uma orgia com o ex-ministro petista, José Dirceu. A afirmação foi feita durante palestra no 17º Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), em São Paulo (SP).

“Eu não participei de uma orgia com o ex-ministro Zé Dirceu”, disse Barroso.

“Eu não participei de uma orgia com o ex-ministro Zé Dirceu. Eu nunca fui a Cuba. Eu não sou dado a orgias. Eu não tenho nenhum tipo de contato com o ex-ministro”, continuou.

“Eu ouço as maiores barbaridades. Já ouvi que sou gay. Eu não sou gay, mas não me sinto ofendido, não é uma coisa que me ofenda. É uma circunstância da vida”, disse o ministro também.