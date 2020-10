Ministro assina ordem para iniciar reforma no trecho do meio da BR-319

A assinatura da ordem de serviço para obras de manutenção do trecho do meio da BR-319 foi realizada na manhã deste sábado (3), no município de Humaitá. A ordem para o início da pavimentação da rodovia foi assinada pelo ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e contou com a presença do governador do Estado, Wilson Lima e de outros parlamentes do Amazonas.

A obra de pavimentação da rodovia é de suma importância para o desenvolvimento do Estado.

“Com a interligação do Amazonas, Roraima e Rondônia, a economia do nosso Estado será beneficiada nos setores de turismo, primário e industrial, assegurando infraestrutura de qualidade à logística de escoamento de produtos fabricados pelas empresas do Polo Industrial de Manaus e por produtores rurais”, ressaltou o vice-presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual João Luiz (Republicanos).

A ordem de serviço de manutenção irá contemplar o “trecho do meio” da rodovia. O ministro anunciou, também, a conclusão do processo burocrático para a formalização do contrato de pavimentação do chamado “lote Charlie”, entre os quilômetros 198 e 250 da BR-319.

A comitiva parlamentar acompanhou, ainda, a vistoria do ministro a dragagem do rio Madeira, em Humaitá.

FONTE: Em Tempo

Comentarios