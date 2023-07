Minha casa, Minha Vida tem novas regras a partir de hoje (7)

Começam a valer nesta sexta-feira (7) as novas regras do Minha Casa, Minha Vida para a faixa 3, que abrange famílias com renda mensal de R$ 4.400 a R$ 8.000.

A Caixa vai passar a financiar imóveis de até R$ 350 mil. E não de R$ 264 mil, como era antes. Já para famílias das faixas 1, aquelas com renda até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.640; e famílias da faixa 2, com renda de até R$ 4.400, o limite do valor do imóvel fica entre R$ 190 mil e R$ 264 mil, dependendo da localidade.

O subsídio para complementação da compra do imóvel também aumentou. Vai passar de R$ 47.500 para R$ 55 mil. Esse subsídio é uma espécie de desconto aplicado conforme a renda da família e a localização do imóvel.

Com essas mudanças, a estimativa é que a medida traga um incremento de 57 mil novas contratações na faixa 3.