Militar da Marinha morre após troca de tiros durante abordagem em Urucará

Na madrugada deste domingo (21), um tiroteio entre tripulantes de um empurrador e uma lancha da Marinha do Brasil terminou com um militar morto. O fato aconteceu na Foz do Rio Uatumã, nas proximidades de Urucará, no Amazonas. As informações são do G1.

De acordo com informações da Marinha, a troca de tiros aconteceu entre tripulantes do empurrador Waldemiro Lustoza V e militares da lancha do Navio-Patrulha Fluvial Rondônia, que se aproximou da embarcação para fazer uma abordagem.

Durante a abordagem, dois militares da lancha foram atingidos. Um deles morreu no local e o outro foi levado ao hospital municipal de Parintins, onde está sendo operado e acompanhado por médicos.

Já no empurrador Waldemiro Lustoza V, três pessoas ficaram feridas, nenhuma em estado grave. A Marinha abriu um inquérito policial para apurar os fatos.

Comentarios