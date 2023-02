+Milionária sorteia R$ 26,5 milhões neste sábado

Vinte e seis milhões e meio de reais! Este é o prêmio do concurso 38 da +Milionária, das Loterias Caixa. O sorteio será realizado neste sábado.

A +Milionária se destaca por oferecer prêmio principal de no mínimo R$ 10 milhões por sorteio, com dez faixas de premiação. Na aposta simples, o apostador precisa marcar seis números e dois trevos, o valor mínimo da aposta do +Milionária é de R$ 6.

Já a Mega-Sena deste sábado tem prêmio de R$ 3 milhões. A aposta simples da Mega custa R$ 4,50.

Do valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA, quase metade é destinado a repasses sociais.