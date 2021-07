Milan anuncia a contratação do atacante Giroud, campeão mundial com a França

O Milan tem um novo camisa 9 para as próximas duas temporadas. Campeão mundial com a França na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, o experiente Olivier Giroud, de 34 anos, assinou contrato até junho de 2023 e chega ao clube para ser parceiro do veterano sueco Ibrahimovic.

Giroud estava no Chelsea, da Inglaterra, no qual ganhou a Liga Europa, a Copa da Inglaterra e a atual edição da Liga dos Campeões. Chega para ser companheiro do astro do time e, ao mesmo tempo, um substituto à altura quando Ibrahimovic não puder jogar.

“O Milan tem o prazer de anunciar a contratação de Olivier Jonathan Giroud via transferência permanente em acordo com o Chelsea FC. O atacante francês será nosso novo camisa 9”, anunciou os italianos, neste sábado pela manhã.

Apesar de se destacar como centroavante por onde passou, Giroud vestirá uma camisa pesada no Milan. Há muito tempo que um jogador não brilha com a 9 da equipe. Desde Filippo Inzaghi, que se aposentou em 2012.

E não foram quaisquer jogadores que carregaram tal missão. Higuain, Piatek, Fernando Torres, Bernardo Silva, Matri, Destro, Lapadula, os brasileiros Alexandre Pato e Luiz Adriano, todos assumiram e número e não se destacaram. Giroud chega para “acabar” com essa maldição, apostam os torcedores.

O centroavante, antes mesmo de falar como atleta do Milan, fez questão de agradecer a todos no Chelsea pelos ótimos três anos vividos na Inglaterra, por onde deixou sua marca 39 vezes, além de distribuir outras 14 assistências.

“A todos os Blues, meus companheiros de equipe, meus treinadores, o clube, um enorme obrigado por estes momentos especiais. Estou começando uma nova jornada com o coração leve e feliz. Nossas vitórias na Fa Cup, Liga Europa e Liga dos Campeões foram magníficas”, postou. Os italianos esperam que ele chegue para também ser campeão no clube de Milão.

FONTE: ESTADÃO CONTEÚDO

