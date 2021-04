Micro-ônibus capota durante ultrapassagem indevida, na zona norte

Um micro-ônibus capotou na tarde deste sábado (3) na Avenida Margarita, Zona Norte de Manaus. Segundo passageiros, o condutor do veículo tentava ultrapassar outros ônibus na via. O motorista foi detido. As informações são do G1.

O feirante Patrick Brás de Oliveira, de 18 anos, contou que 15 pessoas estavam dentro do veículo quando o acidente ocorreu, por volta das 15h. Segundo ele, o motorista estava em alta velocidade. “A pista estava molhada, chovendo. O motorista estava em alta velocidade, tentou ultrapassar outras duas lotações. Eu estava em pé, me segurei para não cair em cima de uma idosa. Tinha até mulher grávida dentro do ônibus. Foi um livramento de Deus”, contou Oliveira, que estava a caminho do Conjunto Viver Melhor para deixar ovo da páscoa para um sobrinho. Um colega do feirante, que estava no veículo e fico ferido, mas acabou detido. A polícia constatou um andado de prisão em aberto em nome dele. O crime praticado por ele não foi informado. O motorista do ônibus foi detido e levado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (6° DIP.) A polícia informou que o documento de concessão para rodagem do veículo está vencido e o IPVA atrasado desde 2020.

