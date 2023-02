Michelle teria mandado matar carpas e sumir com “moedas da sorte” do espelho d´água do Alvorada

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro teria ordenado que Francisco de Assis Castelo Branco, conhecido como “pastor-capeta”, responsável por coordenar os trabalhos na residência, esvaziasse o espelho d’água localizado em frente ao Palácio do Alvorada para que as “moedas da sorte” acumuladas no fundo dele fossem retiradas. Na execução do processo, todas as carpas morreram.

Turistas costumam jogar moedas no espelho d’água do palácio presidencial como forma de tradição. Acredita-se que o gesto traz sorte.

Segundo a reportagem publicada na sexta-feira (3) na coluna de Rodrigo Rangel, no Metrópoles, Michelle mandou que o espelho d’água fosse esvaziado, as carpas mortas e as moedas retiradas para serem doadas para a igreja.

“O espelho d’água tem várias carpas, grandes que eram cuidadas. E todo mundo que visita ali tem a prática de jogar uma moeda no espelho d’água. Ele mandou secar o espelho d’água, matou as carpas porque a carpa é bem sensível. As carpas morreram. E mandou pegar todas as moedas”, relatou um funcionário do palácio ao Metrópoles.

“Se ele doou ou não, não sei, mas ele falou que era a mando da Michelle”, disse sobre as moedas.