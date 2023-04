Michelle Bolsonaro vai receber o título de cidadã do Amazonas

A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou nesta quarta-feira (26) o Projeto de Lei nº 181/2023, que concede o título de cidadã do estado à ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. A autoria do projeto é da deputada estadual Débora Menezes (PL). A homenagem é um reconhecimento ao trabalho que Michelle desenvolveu no Amazonas como presidente do conselho do programa Pátria Voluntária, durante a pandemia de Covid-19, quando distribuiu cestas básicas e outros recursos para famílias ribeirinhas em situação de vulnerabilidade social.

Durante os quatro anos em que esteve à frente do conselho do programa Pátria Voluntária, Michelle Bolsonaro viabilizou que organizações sociais e outras entidades de atendimento a pessoas em situação de rua, idosos, PcDs (Pessoas com Deficiência), povos e comunidades indígenas fossem atendidos pelo programa. Municípios como Iranduba, Boca do Acre, Eirunepé, Guajará e Ipixuna foram beneficiados com doações de cestas básicas e recursos financeiros, graças a uma parceria com a Fundação Banco do Brasil.

As mobilizações em prol dos menos assistidos já haviam rendido ao Amazonas o prêmio Amigos do Pátria Voluntária em 2020. Na ocasião, cerca de 50 instituições sediadas em Manaus estavam inscritas no programa, colocando o estado em 7º lugar no ranking do programa, com atendimentos de apoio às Organizações da Sociedade Civil (OSCs). O título de cidadã do Amazonas será entregue ainda neste primeiro semestre de 2023.