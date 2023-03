Michelle Bolsonaro fará turnê política pelo Brasil

Michelle Bolsonaro (PL) anunciou na 2ª feira (27.fev.2023) que fará uma turnê política pelo Brasil. As viagens, segundo a ex-primeira-dama, serão para incentivar a participação feminina na política –ela é presidente nacional do PL Mulher.

“Vamos viajar todo o Brasil com a pauta da mulher, com a pauta da mulher com deficiência, a mãe rara”, disse Michelle em vídeo gravado ao lado da deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e publicado no perfil do PL-DF no Instagram. A ex-primeira-dama falou ainda que vai trabalhar pelo “engajamento da mulher na política”.

Kicis declarou que a iniciativa pretende “formar mulheres” e que elas querem ser inspiração para que “as mulheres queiram entrar na política”.

Michelle Bolsonaro foi anunciada como presidente nacional do PL Mulher em 15 de fevereiro pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.

Na época, a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre as múltiplas funções que as mulheres podem desempenhar: “A mulher tem um olhar especial. Ela pode estar onde quiser. Ela consegue ser mãe, trabalhar na política e realizar várias atividades”.

Costa Neto já acenou à candidatura de Michelle caso Bolsonaro não dispute a Presidência em 2026, ano da próxima eleição presidencial. A ex-primeira-dama, entretanto, disse em 6 de fevereiro não ter intenção de se candidatar a cargos eletivos no futuro.