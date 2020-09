Messi se apresenta para treinar no Barcelona após briga com diretoria

Lionel Messi se apresentou nesta segunda-feira no centro de treinamento do Barcelona para enfim participar dos preparativos da equipe para o início da nova temporada, três dias depois de voltar atrás na decisão deixar o clube espanhol, anunciada há duas semanas.

O atacante argentino chegou ao CT Joan Gamper, dirigindo o próprio carro, por volta das 16h00 locais (11h00 de Brasília), para participar de seu primeiro treino sob o comando do novo técnico do Barça, Ronald Koeman.

O retorno de Messi aos treinos se dá após uma entrevista ao site esportivo Goal.com, concedida na sexta passada, na qual anunciou que continuaria no Barcelona para evitar ir à justiça, mas criticava fortemente a diretoria do clube.

“Há muito tempo que vinha pensando na decisão. Disse ao presidente e bom, o presidente sempre dizia que no final da temporada eu poderia decidir se queria ir ou se queria ficar, e no final ele acabou não cumprindo a palavra”, afirmou o jogador eleito seis vezes o melhor do mundo.

Desta forma, o atacante de 33 anos cumprirá o último ano do seu contrato e no final desta temporada (30 de julho de 2021) poderá escolher o seu destino livremente, sem ter que pagar transferência.

Na semana passada, o argentino não compareceu aos primeiros treinos do Barcelona indicando assim seu desejo de encerrar seu vínculo com o clube catalão.

Agora Messi está de volta para uma nova temporada, na qual provavelmente não contará com seus melhores amigos da equipe, Luis Suárez e Arturo Vidal, com quem Koeman não deseja trabalhar e que provavelmente devem ir para o futebol italiano, segundo a imprensa especializada.

A última vez que o craque argentino vestiu a camisa do Barça foi nas quartas de final da Liga dos Campeões, quando o campeão do torneio Bayern de Munique eliminou a equipe espanhola com uma goleada de 8 a 2.

“Quero competir no mais alto nível, ganhar títulos, disputar a Liga dos Campeões. Você pode ganhar ou perder, porque é muito difícil, mas você tem que competir. Pelo menos competir e não deixar que se repita o que nos aconteceu diante do Liverpool (nas semifinais de 2018/2019) e em Lisboa (no jogo com o Bayern). Tudo isso me levou a pensar naquela decisão que não cumpri “, afirmou Messi ao Goal.com na sexta-feira de sua casa em Castelldefels (nos arredores de Barcelona).

FONTE: AFP

Comentarios