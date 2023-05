Em vídeo, Messi pede desculpa por viagem indevida à Arábia Saudita

O craque Lionel Messi se posicionou de maneira oficial nesta sexta-feira (5), nas redes sociais, sobre a viagem indevida que realizou à Arábia Saudita – a ida para o país desencadeou uma crise no clube. No vídeo, o argentino explicou o motivo da viagem e pediu desculpa ao PSG e aos colegas de elenco. O camisa 30 está suspenso das atividades da equipe.

Messi disse ter imaginado que o grupo teria uma folga no início desta semana. Desta maneira, o argentino viajou à Arábia Saudita para cumprir compromissos comerciais. O camisa 30 reconheceu o erro no pedido de desculpas ao PSG.

Leo Messi statement 🚨🇦🇷 #Messi

“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.

“I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2023