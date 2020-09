Messi anuncia permanência no Barcelona

O craque argentino Lionel Messi encerrou as intensas especulações sobre seu futuro nesta sexta-feira (4), e anunciou que permanecerá no Barcelona por mais um ano.

O argentino, eleito seis vezes melhor jogador do mundo, havia dito no mês passado que desejava deixar o clube, insistindo que uma cláusula em seu contrato lhe permitia fazer isto sem o pagamento de uma multa rescisória. O Barcelona, apoiado pela La Liga (entidade que organiza o Campeonato Espanhol), insistiu que uma multa rescisória de 700 milhões de euros teria de ser paga.

“Não estava contente e queria sair. Não me foi permitido de forma alguma e vou ficar no clube para não entrar em uma disputa jurídica. A direção do clube, liderada por Bartomeu, é um desastre”, disse Messi ao site Goal.com.

FONTE: Goal

