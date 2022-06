Mesmo sem as duas pernas, ucraniano se alista para ajudar Exército

UCRÂNIA — Vasil Shtefko, de 55 anos, virou um exemplo do patriotismo ucraniano após se alistar no Exército do país para enfrentar as tropas russas, que invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro. Diferentemente dos demais soldados que lutam ao seu lado, o mecânico usa próteses ortopédicas nas duas pernas.

Vasil atua no vilarejo de Kushnytsya, no leste do país, na região separatista do Donbass. Ele se alistou nas Forças Armadas sem avisar a esposa, Oksana Shtefko, que lamentou no início a atitude do marido.

“Eu não acreditei que ele havia feito isso. Eu chorei um pouco”, contou Oksana ao portal britânico Daily Star. “Em seguida voltei a comer meu pelmeni [prato típico da culinária ucraniana].”

Em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e combates na região do Donbass com separatistas se iniciaram, Vasil tentou entrar nas Forças Armadas da Ucrânia. Porém, na época, seu alistamento foi rejeitado devido a sua condição física.

Desta vez, o ucraniano mentiu ao Exército e disse usar prótese apenas em uma perna. Segundo Oksana, não é possível saber, pelo caminhar do marido, que ele não tem as duas pernas, que perdeu há 17 anos, quando tinha 38 anos.

A verdade só foi descoberta no campo de batalha, quando uma das próteses do soldado se quebrou, revela a esposa.

Vasil, que não conta como teve os membros amputados, afirmou ao The Daily Beast que decidiu se alistar no momento em que ouviu sobre a guerra no país.

“Eu amo meu país. Seja lá qual for o obstáculo que enfrento, eu os superarei para defender a Ucrânia. [Meu país] me colocou de pé ao me ajudar a ter as próteses, me ofereceu uma pensão, mesmo que modesta, mas ela existe”, disse o orgulhoso soldado.