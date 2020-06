Mesmo na quarentena, deputados federais do AM continuaram usando a verba do cotão

Nos meses de Abril e Maio, em plena pandemia do coronavírus, os deputados federais do Amazonas continuaram usando a verba do Ceap (Cota para Exercício da Atividade Parlamentar).

O normal seria que os custos nesse período diminuíssem, já que a maioria está em isolamento, trabalhando através de sessões virtuais e, sem necessidade de viagens.

Alguns deputados usaram e abusaram dos gastos, como é o caso do deputado Capitão Alberto Neto (PSL), que foi o grande campeão, gastou R$ 62,991,26. Foram sete despesas diferentes para o mesmo serviço, com a mesma empresa sendo contratada: a EMA Serviços Técnicos de Comunicações e Informática Eireli.

O segundo Lugar foi ocupado pelo deputado Pablo com gastos de R$ 61.607,16. Entre as despesas estão pagamento de manutenção de escritório, telefonia e combustível.

Já o terceiro lugar foi ocupado pelo deputado Marcelo Ramos com gastos de R$ 60.207,46. Só em consultas e pesquisas técnicas, Ramos investiu R$ 21 mil.

Veja abaixo o valor gasto por cada deputado Abril/Maio de 2020:

1º Capitão Alberto Neto

R$ 62.991,26

2º Delegado Pablo

R$ 61.607,16

3ºMarcelo Ramos

R$ 60.207,46

4º José Ricardo

R$ 46.267,94

5º Silas Câmara

R$ 27.045,88

6º Bosco Saraiva

R$ 13.537,32

7º Atila Lins

R$ 4.164,04

8º Sidney Leite

R$ 626,63

As informações sobre os gastos foram retiradas do site oficial da Câmara dos deputados, o qual todos podem ter acesso através do link https://www.camara.leg.br/deputados/204551.

*Com informações do Fiscaliza Manaus

