Mentor de Guaidó, opositor venezuelano Leopoldo López foge em direção à Espanha

Após o fracasso do levante militar de abril de 2019, Leopoldo López refugiou-se primeiro na residência diplomática chilena, e depois na Embaixada da Espanha, após o fracasso da rebelião militar de 30 de abril contra Nicolás Maduro.

Naquela manhã, o líder da oposição foi libertado de sua prisão domiciliar pelos homens do general Cristhoper Figuera, que então chefiava o Serviço de Inteligência Bolivariano (Sebin), a antiga política do Chavismo. Anteriormente, López passou três anos e meio em uma masmorra na prisão militar de Ramo Verde e outros 21 meses em sua casa em Caracas, graças a uma medida de casa por prisão. O Serviço de Inteligência Bolivariano (Sebin) mantém uma sede nas proximidades da embaixada espanhola, segundo informações da imprensa venezuelana.

No início de junho do mesmo ano, Lilian Tintori, esposa de López, e seu filho mais novo, que permaneceu com o líder da oposição dentro da Embaixada, fugiram para a Espanha no que o governo de Madri definiu como “um exercício de liberdade de movimento”. Atualmente sua família permanece na capital espanhola, incluindo seu pai, Leopoldo López Gil, deputado eleito pelo Partido Popular, de direita.