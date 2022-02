Menos de 35% da população de Barcelos e região está imunizada contra Covid

Moradores de Barcelos, Novo Airão e Santa Isabel do Rio Negro precisam completar o esquema vacinal contra a Covid-19. Nas três cidades aqui da região o índice de vacinados com duas doses abaixo de 31%. Em Barcelos apenas 26% dos moradores estão com o esquema vacinal completo. A maioria dos casos graves e hospitalizações ocorre entre pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explica a importância de tomar da imunização: “Agora nós enfrentamos um novo desafio, a variante ômicron. Nós já temos notícias de outros países onde essa variante se tornou prevalente em que há um número realmente grande de casos, mas o sistema de saúde não tem sido tão pressionado sobretudo naquelas populações que estão fortemente vacinadas. O Brasil tem ainda alguns estados em que a vacinação não chegou aos níveis desejados.”

A secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, explica que para controlar a pandemia, é necessário ter um alto número de pessoas vacinadas: “Nós acreditávamos que uma cobertura vacinal acima de 70%, 75% ela deixaria uma nação tranquila. Hoje, nós já sabemos que a Covid não é bem assim. As coberturas vacinais, elas tem que estar acima de 90% quiçá 95%.”

Quem ainda não tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 precisa completar o esquema vacinal. E aquelas pessoas que já podem tomar a dose de reforço também devem procurar o local de vacinação mais próximo o quanto antes.

Fonte: Brasil 61