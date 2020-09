Menor de 12 anos é apreendida após amarrar e cortar outra com faca

Uma criança de 12 anos foi apreendida por lesão corporal após amarrar e cortar uma vizinha de 8 anos com uma faca, durante uma brincadeira, na noite de sexta-feira (4). O caso aconteceu no Conjunto Jardim dos Barés, na zona Oeste de Manaus. O pai da criança suspeita do crime foi preso por abandono de incapaz.