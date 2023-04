Menino de 12 anos levanta 92 kg de peso

Ele se chama Carlos Augusto de Assunção Pitanga Neto, mas se tornou conhecido nas redes sociais pelo apelido de Cacauzinho Neto, o garoto marombado de 12 anos capaz de levantar até 92 kg de peso, fazer 700 abdominais por dia e correr mais de 5 km, pelo menos seis vezes por semana.

“Com 8 anos, Cacauzinho já corria 10 km”, resume Carlos Augusto, o pai orgulhoso, também crossfiteiro, ao lado de um filho para lá de tímido.

O garoto começou a rotina marombeira junto com outras crianças, em 2021, quando se matriculou na academia Crossfit Oxente, em Salvador (BA), depois de fazer uma aula experimental e ter o melhor tempo do dia, superando inclusive os adultos.

“A gente o matriculou em dezembro (época das férias escolares). Aí, começou aquela rotina de treinos. Às vezes, eu mesmo não queria ir treinar, mas ele dizia: ‘Não, bora, bora, pai’. Foi aí que o professor disse: ‘Esse garoto tem potencial, não quero tê-lo mais com crianças'”, recorda o pai.

Hoje, Cacauzinho mantém a carga de exercícios de gente grande e uma alimentação regrada (não toma refrigerante e são oito ovos diariamente, por exemplo). A família garante que a criança não faz utilização de hormônios e os únicos suplementos alimentares são a creatina e o ômega-3.

A fama do menino ganhou outros ares depois do lançamento de um perfil nas redes sociais, com a exibição de fotos e vídeos com treinos diários e pesados. Hoje, ele tem 269 mil seguidores e pelo menos quatro patrocinadores fixos, grava cerca de 20 publicidades e mantém uma equipe de cinco profissionais.

“Ele tem nutricionista, fisioterapeuta, dentista, tem tudo em volta dele, né? Uma equipe multidisciplinar.”