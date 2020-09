Menina é estuprada por idoso na Zona Norte

O caso que chocou a cidade de Manaus na manhã deste domingo (20) chegou a um desfecho. O idoso de aproximadamente 60 anos foi apresentado na Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), logo após ter sido flagrado estuprando uma menina de 10 anos na rua Louro Abacate.

De acordo com o tenente Ricardo Lima, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime aconteceu em um região da mata, que fica nas proximidades do shopping Manaus Via Norte, no bairro Monte das Oliveiras.

O tenente detalhou que o infrator é marido da avó da menina vítima. Ambos moram no Novo Israel e saíram para vender latinhas nesta manhã, ali na região do igarapé do Passarinho. Porém após as vendas, o idoso desviou caminhou e levou a garota para a região de mata para cometer o estupro.

“Um cidadão viu o idoso entrando na mata com uma menina, e acharam estranho aquela cena e decidiram acompanhar. Foi quando ouviram gritos da criança e ao se aproximar notou-se a menina sem roupa, e o homem cometendo os abusos”, explicou o tenente.

Ainda de acordo com o policial, testemunhas acionaram a viatura que imediatamente iniciou as buscas, localizando primeiro a menina, que ficou assustada e em seguida começou a chorar bastante e acabou confessando tudo.

Com auxílio da população com informações, mesmo tentando empreender fuga, o idoso foi capturado e levado para a delegacia. Uma testemunha e mãe da criança, também foram encaminhados para a Depca, onde será dado prosseguimento no caso.

FONTE: Manaus Alerta

Comentarios