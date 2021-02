Menina é atingida por raio dentro de casa

Uma menina de nove anos foi internada em estado grave após um raio atingir a casa onde ela mora, com mais 12 pessoas, em um morro na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. De acordo com os próprios moradores, a descarga foi tão forte que rachou uma das paredes da residência.

Segundo a mãe da criança, quatro pessoas se feriram, incluindo a menina, que chegou a ficar internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por cinco dias, com queimaduras de 2°e 3° grau. Ainda de acordo com a mãe, a garota ficou ferida no braço, peito e rosto, mas ainda sente muitas dores no pescoço, região mais atingida.

Em imagens obtidas pela Record TV, é possível ver a destruição causada no local. Tomadas e interruptores foram completamente destruídos, assim como partes do piso, teto, eletrodomésticos e móveis.

FONTE: R7

