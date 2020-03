Menina de 13 anos foge de casa para viver com traficante

Rio – Policiais da 57ª DP (Nilópolis) resgataram, nesta terça-feira, uma menina de 13 anos que estava no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A adolescente fugiu de casa em Paraty, na segunda, para viver com o traficante Nícolas Vieira Lopes, de 19 anos, que mora no conjunto de favelas do município da Região Metropolitana do estado.

De acordo com o delegado André Luiz Neves, titular da 57ª DP, a investigação para a descoberta do paradeiro da jovem começou quando o pai dela procurou a distrital. A equipe do delegado já atuou no município da Região da Costa Verde.

“Ele é um traficante que tem diversas passagens em Paraty. Quando ele atuava lá, ela se aproximou dele e depois que ele veio para o Rio, eles continuaram se falando pela Internet até que ele a convenceu a abandonar os pais para viver com ele”, conta Neves.

Os policiais ficaram sabendo que a jovem havia desembarcado na Rodoviária Novo Rio. Eles, então, analisaram as imagens das câmeras de segurança dos terminais, quando viram a adolescente deixando o local em um táxi com uma idosa, que depois descobriu-se que é a avó do traficante.

“Ele lubridiou a avó, dizendo que era uma namorada dele, que tava vindo ficar com ele. Mas ele não contou que ela era menor e que tinha fugido de casa”, o delegado acrescenta.

Por O Dia

