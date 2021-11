Menina de 13 anos foge de casa e embarca em voo com documento falso

No dia 5 de novembro, uma adolescente, de 13 anos, fugiu de casa em Samambaia, Distrito Federal, usou documentos falsos e embarcou em um voo para o Ceará. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ela foi encontrada na companhia de um homem com quem mantinha um relacionamento virtual. As informações são do portal R7.

Durante as investigações, a 32ª Delegacia de Polícia (DP) descobriu que a adolescente usou identidade falsa, máscara de proteção contra Covid-19 e um boné para ajudar a disfarçar sua idade. O homem a buscou no aeroporto internacional de Fortaleza e a hospedou em sua casa.

Depois de uma semana desaparecida, a garota foi localizada no interior do Ceará. O homem foi preso e responderá por estupro de vulnerável.

