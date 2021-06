Menina de 11 anos é a mãe mais jovem do Reino Unido

Uma menina de 11 anos é a mãe mais jovem que se tem registro do Reino Unido, depois de ter dado à luz na semana passada. De acordo com o The Sun, a família não fazia ideia que a criança tinha engravidado.

Os serviços sociais já estão investigando as circunstâncias da gravidez, que aconteceu quando a menina tinha apenas 10 anos.

Apesar da tenra idade, tanto mãe quanto o filho estão saudáveis.

Até agora, Tressa Middleton era considerada a mãe mais jovem do Reino Unido, depois de ter dado à luz um bebê, aos 12 anos de idade, em 2006.

Após uma investigação, as autoridades concluíram que Tressa tinha sido estuprada pelo irmão, Jason, que tinha na época tinha 16 anos e a menina teve de dar o filho para adoção.

