Melody diz ter sido ameaçada por Anitta: ‘Posso ser tão grande quanto você’

A nova briga entre Melody e Anitta ganhou mais um capítulo. As duas cantoras entraram em uma discussão na internet após a funkeira dizer que a cantora não é profissional. A voz de Pipoco ficou irritada com a crítica, desmereceu o sucesso da Poderosa e disse que Anitta não consegue alcançar organicamente a posição de música mais tocada no Brasil como ela. Então, a intérprete de Envolver se pronunciou novamente.

“Conheço os compositores da música que tu bateu top 1, mana. Acho que você não conhece eles porque a música é da Ariana Grande no caso, né. Mas fica tranquila que não mostrei para eles, se não…”, respondeu Anitta.

Melody chegou ao topo das paradas no Brasil com a música Assalto Perigoso, uma versão de Positions, de Ariana Grande. Após esse post de Anitta, a cantora disse que foi ameaçada pela funkeira e fez uma série de críticas ao trabalho da artista.

“Anitta quer ser a rainha da razão, mas vamos lá: era muito zoada no início da carreira; hoje acha que pode falar sobre qualquer assunto com propriedade; lá fora só faz show para brasileiro; está assim porque na minha idade era uma mera desconhecida”, disse a cantora.

Melody disse que Anitta está incomodada com o sucesso dela porque a funkeira está seguindo um “caminho forçado”. A adolescente completou que caso Assalto Perigoso seja derrubada, vai pensar que foi a Poderosa quem provocou isso.

A cantora ainda duvidou da fama da funkeira de abrir as portas para artistas que estão começando, pois “sempre faz um papelão” em relação a ela. “Anitta sempre falou de mim na internet, e de longe, porque inicialmente achava que não ia passar de um falsete. Cadê que ela alguma vez ligou para o meu pai para falar seriamente sobre me agenciar? Só falou na internet para engajar”, disse.

“Depois que você viu que posso ser tão grande quanto você, faz de tudo para desmerecer o meu trabalho. Mas é assim mesmo, às vezes você consegue brilhar sozinho e tem medo do que pode ser maior do que você quando você não rende mais. A humildade nesse meio é para poucos”, finalizou Melody.