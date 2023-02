Meliponicultor prevê expansão da criação de abelhas no AM

MANAUS — Atuando há mais de 20 anos em diversas frentes da produção rural, o agricultor Luiz Carlos Alencar, de 62 anos, enxerga no edital para doação onerosa de caixa de madeira para criação de abelhas melíponas (sem ferrão), oferecido pelo Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), uma oportunidade de investir mais no ramo da meliponicultora.

Luiz Carlos atua no segmento no sítio Refúgio Bom Sossego, na zona rural de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus). A produção de mel na propriedade dele é tímida, porque ele utiliza somente duas caixas de madeira que não são apropriadas para essa espécie de abelha. Agora, com a possibilidade de comprar o material adequado e em quantidade suficiente para aumentar a produção, a meta é investir e expandir os trabalhos.

“Achei ótimo o projeto das caixas a R$ 15 cada uma. É óbvio que teremos uma produção bem melhor, porque a gente vai ter uma qualidade de caixas para as abelhas. Em breve vocês vão saborear o mel aqui do Refúgio Bom Sossego”, contou.

Produtores rurais, associações e cooperativas da capital e do interior podem participar do certame disponibilizado pelo Governo do Amazonas, que disponibiliza mil itens, de forma inédita, no site da ADS (www.amazonas.am.gov.br). Cada produtor credenciado terá uma quantidade limite, por trimestre, de dez unidades de cada tamanho.

O edital do Governo do Estado de credenciamento para aquisição das caixas de abelhas sem ferrão visa incentivar o segmento. “Nos próximos dias, as ações de campo irão prosseguir em outros municípios. Nosso objetivo é fazer com que mais produtores se beneficiem, é um setor muito promissor aqui no Amazonas”, disse Leandro Goes, diretor técnico da ADS.

Especificações técnicas

Estão disponíveis dois tamanhos de caixas de abelha (26 x 26 cm e 20 x 20 cm), ambos com tampa, melgueira, sobreninho, ninho e lixeira. As especificações são as recomendadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), referência em pesquisa com abelhas regionais.

O edital tem duração limitada de 12 meses, com início de 24 de janeiro de 2023 e término em 24 de janeiro de 2024 ou até o final do estoque.