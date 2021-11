Megavacinação de Manaus é destacada pela Opas

Manaus foi destaque na 11ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite 2021, realizada na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), em Brasília (DF), na quinta-feira (25). No evento, que contou com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e da representante da Opas no Brasil, Socorro Gross Galiano, além de lideranças municipais, estaduais e nacionais, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus recebeu cumprimentos pelo trabalho realizado na capital amazonense.

“Parabéns pelo trabalho realizado por vocês”, disse a representante da Opas a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe. Em seu discurso, Socorro afirmou que o Brasil tem todas as condições de vencer a pandemia de Covid-19, mas alertou para a necessidade de combater a desinformação.

“Agora é o momento de trabalhar muito forte contra as fake news e os grupos antivacina, para termos um Brasil unido e vacinado”, frisou.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também discursou a favor da união dos Estados e municípios pela vacinação e destacou a campanha de Megavacinação contra a Covid-19 – iniciada no último sábado (20) em Manaus, e simultaneamente em outras cinco capitais brasileiras. “O Brasil já investiu R$ 26 bilhões em vacinas. O caminho não é colocar lenha na fogueira. É buscar as pessoas para que elas acessem as nossas salas de vacinação livremente”, declarou o ministro.

*Com informações da assessoria

