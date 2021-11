‘Megavacinação’ acontece em Manaus e em outras cinco capitais no sábado (20)

Manaus foi uma das seis capitais escolhidas pelo Ministério da Saúde (MS) para realizar, a partir das 8h de sábado, 20/11, a campanha nacional “Megavacinação” contra a Covid-19. As equipes de saúde estarão em 30 postos montados para a aplicação, principalmente, da segunda dose e da dose de reforço, na Arena da Amazônia, que fará o atendimento das 8h às 16h para pedestres e na modalidade drive-thru. A dose de reforço será disponibilizada para pessoas a partir de 18 anos, que tenham tomado a segunda dose ou dose única da vacina há, pelo menos, cinco meses.

A megavacinação em Manaus é coordenada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela execução da campanha municipal de imunização contra a Covid-19 na capital, e pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde Doutora Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

A abertura da “Megavacinação” será realizada simultaneamente em Manaus, Brasília (DF), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Salvador (BA), com transmissão ao vivo para todo o país pelas redes sociais do MS. A ação visa o avanço da cobertura vacinal em todo o país e se soma aos esforços da Prefeitura de Manaus e do governo do Estado, que vêm adotando estratégias para que a população busque sua imunização.

O secretário de Estado da Saúde do Amazonas, Anoar Samad, destaca que o evento é mais uma oportunidade para quem ainda não se vacinou e precisa completar o seu esquema vacinal.

“Estamos disponibilizando nossas equipes de saúde para realizar essa mega-ação de vacinação contra a Covid-19. No sábado teremos esse grande movimento para acelerar a vacinação no Estado e pedimos à população que atenda ao nosso chamado, porque é com a vacina que vamos vencer o vírus e salvar vidas. Covid-19 mata e a vacina salva vidas”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde de Manaus, Shádia Fraxe, afirma que a megavacinação vai fortalecer o trabalho que já vem sendo feito pelo município para ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19 e reduzir a quantidade de atrasados com a segunda dose, que chega a 370 mil pessoas, conforme o Sistema Municipal de Vacinação (SMV).

“Em Manaus, 71% da população vacinável (acima de 12 anos) já completou o esquema vacinal e 129 mil receberam a dose de reforço. Em 10 meses de campanha, mais de 3 milhões de doses contra a Covid-19 foram aplicadas em nossa cidade e esses números demonstram o quanto a campanha está avançada. No entanto, ainda temos o desafio de aumentar a adesão das pessoas à segunda dose até atingirmos o mínimo de 90%, para que a população esteja, de fato, protegida”.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, salienta que a “Megavacinação” contra a Covid-19 também vai acontecer nos 61 municípios do interior do Amazonas.

“O Amazonas recebeu mais de 6 milhões de doses até o momento e todos os municípios estão abastecidos com os imunizantes para o público a partir de 12 anos. É o momento em que a população apta para se vacinar deve aproveitar e dizer sim a vacina”.

Critérios

A “Megavacinação” tem foco na aplicação da segunda dose e dose de reforço, mas a primeira dose também estará disponível à população. Podem receber a primeira dose os que têm 12 anos ou mais e ainda não iniciaram o esquema vacinal. Os que podem receber a segunda dose são aqueles que atingiram ou ultrapassaram os intervalos entre doses recomendados atualmente: 21 dias para a Pfizer, 28 dias para a CoronaVac e 56 dias para a AstraZeneca. Já os aptos a receber a dose de reforço são os imunossuprimidos que completaram o esquema vacinal há 28 dias e as pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há, no mínimo, cinco meses.

Acesso

A vacinação na Arena da Amazônia terá 30 pontos de vacinação, sendo 20 na modalidade drive-thru e dez para atendimento de pedestres. O acesso de veículos ao podium da arena será pelas ruas Lóris Cordovil e Jornalista Flaviano Limongi. A entrada de pedestres será pelo portão que fica na rua entre a Arena da Amazônia e o Centro de Convenções Vasco Vasques.

Além da arena, estarão abertos para vacinação, neste sábado, o shopping Phelippe Daou, na zona Norte, das 9h às 16h, a Feira da Manaus Moderna, na região central, das 9h às 12h; os shoppings Manauara, Plaza, Grande Circular e Ponta Negra, das 11h às 21h, e o shopping São José, na zona Leste, das 10h às 18h. Em todos esses locais serão oferecidas primeira e segunda doses e dose de reforço.

Por conta do evento, o ponto de vacinação do sambódromo não estará funcionando na sexta-feira, 19/11, e no sábado, 20, voltando às atividades normais na próxima segunda-feira, 22. Já a arena funcionará como ponto de vacinação apenas neste sábado.

