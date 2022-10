Mega-Sena: uma aposta simples e um bolão vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões

Uma aposta simples, que jogou via canais eletrônicos (Caxias do Sul – RS), e um bolão de seis cotas, da cidade de Fernandópolis – SP (Fernandópolis Lotérica), acertaram os seis números do concurso milionário da Mega-Sena de hoje (01). A edição 2525, realizado em São Paulo, teve sorteados os seguintes números: 04-13-21-26-47-51.

A Caixa informou que cada bilhete ganhador vai receber R$ 158.926.894,27 de um total de R$ 317.853.788,53.

O valor de mais de R$ 317 milhões virou o maior prêmio da história da Mega-Sena em concursos regulares (veja a lista abaixo).

Nas outras faixas, a quina teve 814 apostas contempladas, sendo que cada um dos premiados vai levar R$ 33.910,24. A quadra teve 52.760 acertos, sendo que cada ganhador vai levar R$ 747,39.

Por R7