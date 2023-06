Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 51 milhões neste sábado

Neste sábado, dia 17, a Mega-Sena promete um prêmio incrível de R$ 51 milhões para o sortudo que acertar as seis dezenas do concurso 2602. O sorteio acontecerá às 20h no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

Aqueles que desejam concorrer a essa bolada têm até as 19h (horário de Brasília) para fazê-lo. Além disso, há a opção de realizar as apostas pelo Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, proporcionando ainda mais comodidade aos jogadores.

Vale ressaltar que a aposta mínima, que consiste em selecionar 6 números, tem o valor de R$ 5. Boa sorte!