Mega-Sena pode pagar R$ 170 milhões hoje

A transmissão do evento no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, está prevista para começar às 19h45. O Estado de Minas atualizará todos os resultados.

Quem quiser concorrer aos R$ 170 milhões deve registrar o bilhete em uma casa lotérica ou nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e/ou aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos.

O preço do cartão simples, com seis números, é de R$ 4,50. A Mega permite a seleção de até 15 dezenas, que fazem o valor superar R$ 22,5 mil, bem como multiplicam as chances de vitória em cinco mil vezes.