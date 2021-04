Mega-Sena deve pagar nesta sexta prêmio de R$ 34 milhões

O prêmio do Concurso 2.367 da Mega-Sena, a ser sorteado sexta-feira (30), deve ser de R$ 34 milhões. O sorteio será às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. O segundo sorteio da semana foi antecipado devido ao feriado do Dia do Trabalhador, comemorado neste sábado (1º).

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o País, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, além do Internet Banking para clientes da instituição.

Caso o prêmio saia para um só apostador e ele queira investir em transportes, poderá adquirir uma frota de 62 caminhões pesados, no valor de R$ 548 mil cada. Aplicado na Caderneta de Poupança, o valor do prêmio rende R$ 54.060,00 no primeiro mês.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 4,50.

Comentarios