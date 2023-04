Uma aposta feita no interior de Minas Gerais levou o prêmio de R$ 61 milhões no concurso 2.587 da Mega-Sena, sorteado no sábado (29). As dezenas sorteadas foram 05, 10, 11, 22, 23 e 37. O ganhador ou ganhadora fez uma aposta simples na cidade de Pedro Leopoldo. A quina teve 328 acertadores, cada um levando R$ 17,7 mil, e a quadra teve 27.180 ganhadores, com prêmio de R$ 305,54 para cada um. O próximo concurso, que ocorrerá na quarta-feira (3), tem estimativa de prêmio de R$ 3 milhões.