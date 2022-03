Mega-Sena acumulada sorteia R$ 57 milhões nesta quinta-feira

O último concurso 2.458, realizado no sábado (26), ficou acumulado pela sétima vez e sorteou as seguintes dezenas: 15 – 40 – 44 – 45 – 47 – 51.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança da Caixa, receberá R$ 285 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o valor seria suficiente para comprar 114 apartamentos de R$ 500 mil cada.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h dos dias dos sorteios nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Online da Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa, exclusivo para a Mega-Sena.