Os brasileiros estão de olho no sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira (17/5) que pode premiar o apostador que acertar as seis dezenas com R$10 milhões. O evento está agendado para às 20h, na capital paulista.

As apostas podem ser realizadas até as 19h em qualquer lotérica do país ou por meio do site oficial da Caixa Econômica Federal. O valor da aposta mínima é de R$5,00.